قال عنه خدعة .. وفاة شاب أمريكي استهتر بـ كورونا

ما زال المشككون في خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتساقطون على إثره واحدا تلو الآخر، وكان آخرهم شاب ثلاثيني من الولايات المتحدة، توفي لنفس السبب.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشاب الأمريكي - لم يتم الكشف عن اسمه - كان يبلغ من العمر 30 عاما عند وفاته، واستهتر تماما بمخاطر فيروس كورونا وكان دائما ما يدعي أنه (خدعة).









وقبل وفاته حضر حفل من تنظيم ما يعرف بحزب فيروس كورونا، وقال أحد المقربين منه أنه حضر هذا الحفل بحضور شخص تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد وكل الحضور كانوا على علم بمرضه.









وأصيب الشاب بعد حضور هذا الحفل بمضاعفات خطيرة، وبعد نقله إلى المستشفى قال للممرضة المسئولة عن علاجه وتدعى أبلبي: "أعتقد أنني ارتكبت خطأ، اعتقدت أن كورونا خدعة، لكنها ليست كذلك".









وقالت الممرضة إن الشاب ظن أن كورونا لن يهزمه لأن سنه صغير وبنيانه قوي ولكن كورونا لا يعرف السن، وتابعت أن شعور البعض بأن كورونا خدعة هو السبب في ارتفاع معدل الإصابة من 5% إلى 22%.









وترى الممرضة أبلبي أنها شاهدت خلال عملها الكثير من الإصابات لشباب في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم، وناشدت المجتمع بضرورة أخذ الأمر على محمل الجد والتعامل مع الوباء بشكل صحيح.