أصوات في سيارتك لا تقلق عند سماعها

أكد أحد الخبراء في مجال السيارات، أن من أشهر هذه الظواهر التي تسبب قلقا وضيقا لقائد السيارة عند حدوثها هي صدور صوت صفير أو صرير في بعض الأحيان عند الضغط على دواسة الفرامل برفق أثناء تباطؤ السيارة استعدادا للتوقف.







ويعتقد العميل أنه عيب في التيل لكنه في حقيقة الأمر هو صوت عادي وطبيعي لا يدعو لأي قلق، حيث انه ناتج عن إضافة بعض المكونات إلى المواد المصنعة للتيل تكون ضرورية لزيادة كفاءة الفرامل، كما أن هذه المكونات هى التى تسبب هذا الصوت عند تلامس التيل مع طنبورة الفرامل.





وأبرز الأصوات المسموعة هو صوت المحرك إذا سمعت صوت من المحرك فهي من مؤشرات تعرضه للعطل وقد يكون هذا الصوت بسبب نقص الزيت او مشكلة في الاحتراق نتيجة لارتفاع درجة حرارته.





هناك الكثير من قائدي السيارات يتحدثون عن بعض الظواهر التي تبدو غريبة عليهم، وتثير قلقهم وضيقهم، حيث يعتقد القائد أنها عيوب فنية حدثت بالسيارة، ولكن في الحقيقة أن الأمر لا يخرج عن كونه ظواهر طبيعية وعادية لا تستدعي أي قلق.