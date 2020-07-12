AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد الشامي يهنئ أحمد صلاح حسنى بعيد ميلاده

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
هنأ احمد الشامى، الفنان أحمد صلاح حسنى بعيد ميلاده عبر خاصية " الاستورى " بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام".


وقام الشامي بنشر صور لصلاح وكتب عليها " كل سنة وانت طيب ياخويا ". 

اقرأ أيضا :

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.


وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شامي يشوق متابعيه بسؤال من مسلسل فرصة تانية

أحمد شامي بصحبة هبة مجدي وسارة الشامي من كواليس فرصة تانية

نفسي نرجع للحياة الطبيعية.. أحمد شامى يتألق فى أحدث ظهور لة على أحد الشواطئ

الضحكة الصافية البسيطة.. أحمد شامى يتألق بصورة قديمة فى أحدث ظهور.. شاهد

خد الحياة ببساطة .. أحمد شامى يوجه رسالة لـ الجمهور من داخل سيارته.. شاهد

أحمد الشامى لجمهوره: استخدم ابتسامتك لتغيير العالم.. شاهد

ترشيحاتنا

أكلة كل بيت.. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانيه | فيديو

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

ليس كاواساكي .. وفاة طفلين بمرض غريب مرتبط بـ كورونا

«ساحر النساء» عانى من الديسلكسيا وملامحه سبب شهرة نجوم كارتون.. أسرار في حياة توم كروز

رئيس نادي الترسانة: الزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن.. وأطالب بغلق السوشيال ميديا

68 ألف حالة .. أمريكا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا للمرة الثالثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون