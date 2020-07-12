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منوعات

أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:06 ص
متطوعون لتنظيف قنوات
متطوعون لتنظيف قنوات المياه
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أماني إبراهيم
تسببت أزمة إغلاق فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في تزايد معدل القمامة في الهند وبنجلاديش، حتى تحولت قنوات المياه الصغيرة إلى مستنقعات قمامة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تطوع بعض الشباب من عمال النظافة لتنظيف قنوات المياه في بنجلاديش، وضفاف الأنهار في قناة سافار التي امتلأت بألفي طن من القمامة.

وأظهرت هذه الصور الاستثنائية، المتطوعين وهم ينظفون المياه دون ارتداء أي ملابس مخصصة أو ملابس وقاية، في تحدي لفيروس كورونا المستجد، ويقفوا فوق جبال من النفايات المنزلية، أكياس القمامة والزجاجات البلاستيكية.

هذه ليست المحاولة الأولى لتنظيف هذه القنوات من النفايات، في العام الماضي أعلن مسؤولو البلدية عن جمع 200 طن على الأقل من النفايات يوميا، وتم التخلص منها في الأراضي المنخفضة المتصلة بالأنهار.

وأعلنت المحكمة العليا البنجلاديشية في العام الماضي أن جميع الأنهار في البلاد تتمتع بفس الوضع.
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور
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