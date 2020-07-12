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محافظات

انخفاض ملحوظ... تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا بالوادي الجديد

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:29 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظالوادي الجديد، عن تسجيل ٧ حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد إصابات الخارجة ٤ حالات وحالتين بمركز الداخلة، بالإضافة إلى حالة بمركز بلاط، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٦٨ إصابة منهم ٣٧ وفيات منذ بداية الأزمة. 

أوكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٨٧ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وناشد المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر -الضغط -الأورام -الفشل الكلوي -أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض. 
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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.
وفى سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥). 

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة تحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.

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