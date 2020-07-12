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تعليم

2944 طالبا وطالبة ثانوية عامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا بشمال سيناء

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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احمد صالح
يؤدي 2944 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، اليوم، الأحد، الامتحانات في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) والجغرافيا للشعبة الأدبية.

وحرص طلبة وطالبات الثانوية العامة على الحضور من الساعة السابعة والنصف، للتمكن من دخول اللجنة والانتهاء من الإجراءات الاحترازية، وبعضهم كان يرافقه ولي أمره خاصة السيدات.

وأكد اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم توفير 8 أتوبيسات لنقل طلاب رفح والشيخ زويد من مدينة العريش إلى لجان الامتحانات بالشيخ زويد والتحرك صباحا من ميدان الرفاعي "السادات" وسط مدينة العريش.

وشدد على أهمية الانضباط والهدوء واستيعاب الطلاب وبث روح الطمأنينة بداخل اللجان وذلك بالمرور والمتابعة المستمرة من قبل رئيس اللجنة والمراقب الأول.

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إن المسئولين عن اللجان حرصوا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،  والدخول عبر بوابات التعقيم عند كل لجنة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي طوال فترة استمرار الامتحانات.

وتم التأكيد على ارتداء الطلاب جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).

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2944 طالبا وطالبة ثانوية عامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا بشمال سيناء
2944 طالبا وطالبة ثانوية عامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا بشمال سيناء
2944 طالبا وطالبة ثانوية عامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا بشمال سيناء
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