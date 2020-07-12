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أخبار البلد

هل يفصل العداد مسبوق الدفع التيار الكهربائي فجأة عن المستهلك؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يعتقد الكثيرون من مستهلكى مرفق الكهرباء أن العداد مسبوق الدفع يفصل التيار الكهربائى فجأة عن المستهلك وبدون أى إنذارات مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق.

العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضيء باللون الأحمر عندما يقترب من نفاد الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.
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