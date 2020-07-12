جمال بيومي: الناتو حذر تركيا من تهورها في ليبيا.. والمناورة حسم رسالة عسكرية للداخل والخارج

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المناورة "حسم 2020" تمثل رسالة عسكرية عملية للداخل والخارج بشأن جاهزية قواتنا لكل المهام التي قد تكلف بها.









وقال السفير جمال بيومي، في مداخلة هاتفية لعدد من الفضائيات، إن هذه المناورة تكمل الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقواتنا منذ أيام على جبهتنا الغربية، فاكتملت الرسالة، وتحركت قوى الأطلنطي تحذر تركيا من تهورها، وجاءت التحذيرات من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وقبرص.











وشدد على أن من أهم نتائج تحرك قواتنا أن 5000 مرتزق من الذين نقلتهم تركيا من سوريا الي ليبيا عادوا إلى سوريا مرة أخرى.











وأوضح أن المناورة أظهرت بجلاء قدر التنسيق العالي بين مختلف أسلحتنا وأفرعها وعرضت لنا تفاصيل مهمة، منها قدرة مقاتلاتنا على التزود بالوقود في الجو، والمعنى المقصود من ذلك.











وأشاد السفير جمال بيومي، برسالة وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن، والتي أكدت موقف مصر من تحركات تركيا وأننا جادون في مواجهتها.









وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بحدود مصر، وإنما يمتد لحماية أرواح 2 مليون مصري يعملون في ليبيا ومئات الآلاف من الليبيين الذين يعيشون في مصر.