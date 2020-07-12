AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جمال بيومي: الناتو حذر تركيا من تهورها في ليبيا.. والمناورة حسم رسالة عسكرية للداخل والخارج

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:52 ص
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
Advertisements
محمد وديع
أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المناورة "حسم  2020" تمثل رسالة عسكرية عملية للداخل والخارج بشأن جاهزية قواتنا لكل المهام التي قد تكلف بها.


وقال السفير جمال بيومي، في مداخلة هاتفية لعدد من الفضائيات، إن هذه المناورة تكمل الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقواتنا منذ أيام على جبهتنا الغربية، فاكتملت الرسالة، وتحركت قوى الأطلنطي تحذر تركيا من تهورها، وجاءت التحذيرات من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وقبرص. 


وشدد على أن من أهم نتائج تحرك قواتنا أن 5000 مرتزق من الذين نقلتهم تركيا من سوريا الي ليبيا عادوا إلى سوريا مرة أخرى. 


وأوضح أن المناورة أظهرت بجلاء قدر التنسيق العالي بين مختلف أسلحتنا وأفرعها وعرضت لنا تفاصيل مهمة، منها قدرة مقاتلاتنا على التزود بالوقود في الجو، والمعنى المقصود من ذلك.


وأشاد السفير جمال بيومي، برسالة وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن، والتي أكدت موقف مصر من تحركات تركيا وأننا جادون في مواجهتها.


وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بحدود مصر، وإنما يمتد لحماية أرواح 2 مليون مصري يعملون في ليبيا ومئات الآلاف من الليبيين الذين يعيشون في مصر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم ليس بحاجة لديكتاتور مجنون.. كيف يهدد أردوغان الشرق الأوسط بتهوره وأحلامه التوسعية؟

أردوغان يدخل الشرق الأوسط في نفق مظلم.. مخاوف من تأزم الحل السياسي في ليبيا بسبب دعم مليشيات السراج.. والناتو يعيش مأزقًا بسبب رفض فرنسا وروسيا لدعم تركيا الإرهاب

حسم 2020.. البرلمان يدعم مناورة القوات المسلحة للدفاع عن الحدود المصرية.. ونواب: رسالة حاسمة لأردوغان وجنوده المرتزقة

صحف عالمية: مناورة حسم 2020 رسالة رادعة لتركيا

ترشيحاتنا

هل قراءة الفاتحة تصل للميت؟.. دار الإفتاء تجيب

تنظيم وتوزيع كمامات ومطهرات.. شاهد أجواء دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

أسوأ وظيفة في العالم .. رجال يسبحون في أطنان القمامة .. صور

هزمه كورونا.. وفاة الطبيب أحمد ياقوت بالفيروس القاتل فى عزل كفر الزيات

خبير لوائح: الأهلي لا يملك أى رد فعل تجاه العلامة التجارية للزمالك

عقوبات أوروبية جديدة في انتظار تركيا غدا .. اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ينذر باستخدام العصا الغليظة تجاه أنقرة.. والجيش الليبي ينجح في فرض استراتيجية الخط الأحمر

AdvertisementS

فضح ضابط مخابرات قطري .. مرتضى منصور يصدر بيانا حول الفيديو المفبرك على مواقع التواصل

6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و539 وفاة خلال يوم بـ المكسيك

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

يسرق بياناتك وحساباتك المصرفية .. فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

راح ضحيته ١١ شخصا واحد تلو الآخر..كيف غرق ضحايا شاطئ النخيل؟

تكرار مأساة جورج فلويد .. تظاهر الآلاف في بريطانيا تحت شعار حياة السود أهم.. فيديو وصور

هزمه كورونا.. وفاة الطبيب أحمد ياقوت بالفيروس القاتل فى عزل كفر الزيات

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

حالة واحدة يجوز فيها أن نبدأ سورة التوبة بالبسملة .. تعرف عليها

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

جمال بيومي: الناتو حذر تركيا من تهورها في ليبيا.. والمناورة حسم رسالة عسكرية للداخل والخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة