AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ارضَ بما قسمه الله لك.. محمد جاد: سعادة المال وقتية.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:50 ص
محمد جاد
محمد جاد
Advertisements
ريهام فيكتور لطيف
قال الإعلامى محمد جاد، إن الإمام على ابن أبى طالب قال: "رَضينا قِسمَةَ الجَبّارِ فينا لَنا عِلمٌ وَلِلجُهّالِ مالُ فَإِنَّ المالَ يَفنى عَن قَريبٍ وَإِنَّ العِلمَ باقٍ لا يزالُ".


وأضاف محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع  على فضائية "صدى البلد"، أن الله يعدل معنا فى كل شيء، فإن رزقنا بقلة فالله يعطينا رزانة وحكمة في التصرف.


وأشار إلى أن العقل الذي يمن الله علينا به هو من يصنع المال، بدلا من وفرة المال بدون أساس سليم، فتنتهي سريعا لانها مبنية بدون رؤية. 


وأكد محمد جاد أن سعادة المال وقتية، لذلك لابد أن تكون راضيا بما قسمه الله لك، مشيرا إلى أن الصحة رزق والسعادة رزق آخر وهكذا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب الرزق بالمال والبنين والصحة.. 6 أعمال يغفل عنها الكثيرون

د. أمل مصطفى تكتب: حلاوة روح

القناعة كنز لا يفني.. لميس سلامة: تحقيق الحلم واجب ولا تجري وراء المال فقط

ترشيحاتنا

ما حكم المصافحة بين المصلين عقب الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

نشرة السوشيال ميديا .. ميدو يشارك جمهوره بصورة كوميدية.. رانيا يوسف تدعم عمرو السولية

الأرصاد: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية نتيجة منخفض الهند الموسمي.. فيديو

أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الأحد 12-7-2020

احم نفسك من خطر المطاعم .. إليك طريقة عمل دجاج البروستد في المنزل

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

AdvertisementS

فضح ضابط مخابرات قطري .. مرتضى منصور يصدر بيانا حول الفيديو المفبرك على مواقع التواصل

6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و539 وفاة خلال يوم بـ المكسيك

مقتل ضابطي شرطة في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

يسرق بياناتك وحساباتك المصرفية .. فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

راح ضحيته ١١ شخصا واحد تلو الآخر..كيف غرق ضحايا شاطئ النخيل؟

تكرار مأساة جورج فلويد .. تظاهر الآلاف في بريطانيا تحت شعار حياة السود أهم.. فيديو وصور

هزمه كورونا.. وفاة الطبيب أحمد ياقوت بالفيروس القاتل فى عزل كفر الزيات

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن الفيديو المفبرك

حالة واحدة يجوز فيها أن نبدأ سورة التوبة بالبسملة .. تعرف عليها

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفضح ضابط مخابرات قطري.. طاهر محمد بديل صلاح في المنتخب.. وكهربا يشعل السوشيال بصورة مع الخطيب

جمال بيومي: الناتو حذر تركيا من تهورها في ليبيا.. والمناورة حسم رسالة عسكرية للداخل والخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور

الورود الملونة والقماش المنقط .. نصائح بغدات جوربانوف لموضة صيف 2020

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة