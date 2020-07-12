ارضَ بما قسمه الله لك.. محمد جاد: سعادة المال وقتية.. فيديو

قال الإعلامى محمد جاد، إن الإمام على ابن أبى طالب قال: "رَضينا قِسمَةَ الجَبّارِ فينا لَنا عِلمٌ وَلِلجُهّالِ مالُ فَإِنَّ المالَ يَفنى عَن قَريبٍ وَإِنَّ العِلمَ باقٍ لا يزالُ".









وأضاف محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الله يعدل معنا فى كل شيء، فإ ن رزقنا بقلة فالله يعطينا رزانة وحكمة في التصرف.









وأشار إلى أن العقل الذي يمن الله علينا به هو من يصنع المال، بدلا من وفرة المال بدون أساس سليم، فتنتهي سريعا لانها مبنية بدون رؤية.







