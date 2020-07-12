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منوعات

%12.7 من طلبة إيطاليا لا يملكون وسيلة للتعلم عن بعد

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت منظمة الاتصالات الإيطالية بأن 12.7% من الطلاب الإيطاليين لم يتمكنوا من الاستفادة من نظام التعلم عن بعد خلال الإغلاق لمنع تفشى فيروس كورونا.



وذكرت المنظمة أن هذا الرقم "غير مقبول لديمقراطية متقدمة"، مضيفة أن الوباء أدى إلى تفاقم "التفاوتات الاجتماعية والرقمية الموجودة من قبل" وخطر "بخرق العملية البطيئة للرقمنة" في إيطاليا.


وأشارت إلى أن المشكلة خطيرة بشكل خاص في المناطق الجنوبية الأقل ثراء في إيطاليا.


وأوضحت الهيئة أن الموارد التكنولوجية "غير الكافية" للأسر الإيطالية تشكل عقبة كبيرة وحالة غير مقبولة في حالة الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم.

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