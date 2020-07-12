تنظيم وتوزيع كمامات ومطهرات.. شاهد أجواء دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

تشهد الآن مدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، اهتماما بتنظيم دخول الطلاب استعدادا لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، حيث يدخل الطلاب في طابور منظم ملتزمين بالتباعد، ليمروا على بوابات التعقيم.









وقد تلاحظ توفر جميع أدوات التعقيم في جميع لجان الإدارة، حيث يتم توزيعها على الطلاب عند الدخول دون أي تقصير أو تجاهل لهذا الأمر حرصا على سلامة الطلاب وحمايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.







