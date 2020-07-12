تنظيم وتوزيع كمامات ومطهرات.. شاهد أجواء دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

تشهد الآن مدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، اهتماما بتنظيم دخول الطلاب استعدادا لأداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، حيث يدخل الطلاب في طابور منظم ملتزمين بالتباعد، ليمروا على بوابات التعقيم.
وقد تلاحظ توفر جميع أدوات التعقيم في جميع لجان الإدارة، حيث يتم توزيعها على الطلاب عند الدخول دون أي تقصير أو تجاهل لهذا الأمر حرصا على سلامة الطلاب وحمايتهم من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الأحد الموافق 12 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبتين العلوم والرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية.
كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء).
بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولى) و(ورقة ثانية).
وقد قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.