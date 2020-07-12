السلعاوي: قادرون على الفوز بدوري وكأس السلة

أكد أحمد السلعاوي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق قادر على الفوز بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، مشيرا إلى أن اللاعبين يتدربون بحماس وجدية، لاستعادة مستواهم الفني انتظارا لاستئناف المسابقات المحلية.
وقال السلعاوي، إن استئناف النشاط الرياضي في مصر بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة كورونا كان قرارا جريئا ومحترما، من مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وجاء في الوقت المناسب.
وأضاف: «الرياضة صناعة كبيرة ويعمل بها قطاع كبير من المواطنين، لذلك كان من الضروري استئناف المنافسات الرياضية مرة أخرى، على غرار ما حدث في أوروبا التي تستكمل فيها الدوريات المحلية».
وأشاد السلعاوي، بالجهود التي يقوم بها النادي الأهلي والإجراءات الاحترازية التي يطبقها للوقاية من فيروس كورونا، من خلال بوابات التعقيم الذاتي وقياس درجات الحرارة وتطهير كافة المعدات الرياضية وأدوات التدريبات والملاعب والالتزام بارتداء الكمامة، إضافة التي التباعد بين اللاعبين أثناء التدريبات.
وأكد اللاعب أن جميع لاعبي السلة بالأهلي التزموا بأداء التدريبات في منازلهم أثناء فترة التوقف، وكان هناك تواصل دائم بينهم وبين المدير الفني وطبيب الفريق لتنفيذ البرامج التدريبة ومتابعة الأوزان للحفاظ على اللياقة البدنية.
وقال السلعاوي إن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير، ويتدربون بقوة وجدية لاستعادة لياقتهم البدنية سريعًا بعد فترة التوقف، وأشاد بالدور الذي يقوم به أشرف توفيق المدير الفني للفريق، لتحفيز اللاعبين، استعدادا لعودة المنافسات، والقتال في الملعب من أجل الفوز بثنائية الدوري والكأس.
وتوجه السلعاوي بالشكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم له خلال فترة إصابته الطويلة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، كما وجه الشكر لجمهور النادي الوفي، الذي لم يتخل عنه خلال فترة الإصابة واستمر في دعمه ومؤازرته حتى عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن الأهلي لا ينسى أبناءه أبدا.