السلعاوي: قادرون على الفوز بدوري وكأس السلة

أكد أحمد السلعاوي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق قادر على الفوز بثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، مشيرا إلى أن اللاعبين يتدربون بحماس وجدية، لاستعادة مستواهم الفني انتظارا لاستئناف المسابقات المحلية.





وقال السلعاوي، إن استئناف النشاط الرياضي في مصر بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة كورونا كان قرارا جريئا ومحترما، من مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وجاء في الوقت المناسب.





وأضاف: «الرياضة صناعة كبيرة ويعمل بها قطاع كبير من المواطنين، لذلك كان من الضروري استئناف المنافسات الرياضية مرة أخرى، على غرار ما حدث في أوروبا التي تستكمل فيها الدوريات المحلية».





وأشاد السلعاوي، بالجهود التي يقوم بها النادي الأهلي والإجراءات الاحترازية التي يطبقها للوقاية من فيروس كورونا، من خلال بوابات التعقيم الذاتي وقياس درجات الحرارة وتطهير كافة المعدات الرياضية وأدوات التدريبات والملاعب والالتزام بارتداء الكمامة، إضافة التي التباعد بين اللاعبين أثناء التدريبات.





وأكد اللاعب أن جميع لاعبي السلة بالأهلي التزموا بأداء التدريبات في منازلهم أثناء فترة التوقف، وكان هناك تواصل دائم بينهم وبين المدير الفني وطبيب الفريق لتنفيذ البرامج التدريبة ومتابعة الأوزان للحفاظ على اللياقة البدنية.





وقال السلعاوي إن لاعبي الأهلي لديهم حماس كبير، ويتدربون بقوة وجدية لاستعادة لياقتهم البدنية سريعًا بعد فترة التوقف، وأشاد بالدور الذي يقوم به أشرف توفيق المدير الفني للفريق، لتحفيز اللاعبين، استعدادا لعودة المنافسات، والقتال في الملعب من أجل الفوز بثنائية الدوري والكأس.





وتوجه السلعاوي بالشكر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم له خلال فترة إصابته الطويلة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، كما وجه الشكر لجمهور النادي الوفي، الذي لم يتخل عنه خلال فترة الإصابة واستمر في دعمه ومؤازرته حتى عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، مؤكدًا أن الأهلي لا ينسى أبناءه أبدا.



