تقل 915 عالقا مصريا.. وصول 5 رحلات طيران من الكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لـ 16 رحلة طيران تحمل على متنها 2945 راكبا إلى مطارات 6 دول: مصر، والإمارات، والهند، والنيبال، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 5 رحلات تقل 915 عاملا مصريا من العالقين.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، في بيان، أن الرحلات الـ 5 سوف تصل إلى مطاري القاهرة ، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 12 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 915 عاملا.





وقال: إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 11:55 على العربية – مصر رحلة رقم 218 وعلى متنها 145 عاملا، وتصل مطار سوهاج، والثانية على المصرية رحلة رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45 وعلى متنها 290 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.



