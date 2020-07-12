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مرأة

بدون حمية قاسية.. ريجيم سريع لنسف الدهون

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:32 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
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لمياء الياسين

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن؟ إليك رجيم غذائى متوازن لإنقاص الوزن ونسف الكرش في 7 أيام فقط يقدمه موقع "بولد سكاي" الهندي. 

هل تعانين من دهون البطن العنيدة يمكنك التخلص منها وإنقاص الوزن بسرعة غير متوقعة ونسف الكرش من خلال الاعتماد على الرجيم التالى لـ حرق الدهون ونسف دهون البطن في 14 يوماً إليك خطة الرجيم يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي. 


الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + طبق سلطة + كوب جريب فروت

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. طبق شوفان أو ثمرتين فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه الدجاج أو شريحتين من اللحم المشوى  +8 ملاعق أرز +سلطة
أو
3 أصابع كفته مشوية  + طبق سلطة + طبق صغير مكرونة

ربع فرخة مشوية+8 ملاعق مكرونة +سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
ثمرة تفاح

العشاء .. قبل النوم بساعة 

2 نستو لايت + توست سن
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