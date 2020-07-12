بعد تألقه في "ممالك النار".. معتز هشام يشارك في فيلم ما قبل الأربعين

انضم الفنان الشاب معتز هشام، إلى فريق عمل فيلم "ما قبل الأربعين" بطولة الفنانة داليا مصطفى في أول بطولة مطلقة لها في السينما.
تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب النفسي، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وجرى التعاقد بشكل رسمي مع كل من الفنان إيهاب فهمى، بسمة، محمد على رزق، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
من ناحية أخرى يشارك معتز هشام في مسلسل "القاهرة كابول" ويجسد نجل الفنان طارق لطفى الذى يقوم بدور إرهابى والمقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال.
"القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفي، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.