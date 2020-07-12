بعد تألقه في "ممالك النار".. معتز هشام يشارك في فيلم ما قبل الأربعين

انضم الفنان الشاب معتز هشام ، إلى فريق عمل فيلم "ما قبل الأربعين" بطولة الفنانة داليا مصطفى في أول بطولة مطلقة لها في السينما.





تدور أحداث الفيلم في إطار الرعب النفسي، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وجرى التعاقد بشكل رسمي مع كل من الفنان إيهاب فهمى، بسمة، محمد على رزق، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.



