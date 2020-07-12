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أخبار البلد

القوى العاملة: صرف 208 آلاف جنيه مستحقات عمالية وإعادة 15 عاملا لعملهم بالأردن

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية شكاوى 28 عاملا مصريا مع أصحاب أعمال وصرف مستحقاتهم، وإعادة 15 عاملا لعملهم، كانوا قد تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تسليم 8 عمال جوازات سفرهم بعد احتجازها من قبل كفلائهم، وبلغت إجمالي المبالغ المحصلة لصالح العمال 13 ألف دولار، أي ما يقرب من 208 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة  القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي  عمان - الأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

من جانبه، قال الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي الأردني: أنه في إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة مع وزير القوي العاملة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالمملكة، وخاصة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء ذلك قام المكتب بالتواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة 28 عاملا يعملون في شركات ومنشآت متنوعة، ويتضررون من تأخر صرف بعض المستحقات المالية، وبالمتابعة الودية مع أصحاب العمل ومع وزارة العمل الأردنية تم حصول العمال على بعض المستحقات المالية بقيمة 9088 دينارا أردنيا، أي ما يساوي 13 ألف دولار تقريبا.

وأوضح الملحق العمالي، أن المكتب نجح أيضا من خلال المتابعة المستمرة مع أصحاب العمل ووزارة العمل بالمملكة في إعادة 15 عاملا لعملهم في شركات ومنشآت مختلفة، ويتم المتابعة للاطمئنان على انتظامهم في العمل.

وأشار إلى أن المكتب قام بمساعدة 8 عمال في الحصول على جوازات سفرهم كان قد تم احتجازها لدى أصحاب العمل بشركات ومنشآت مختلفة، لافتا إلى أنه يتم بشكل دائم توعية العمالة المصرية بضرورة الحرص على الالتزام بكل تعليمات التباعد الجسدي وأخذ كافة الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكل الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم.

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