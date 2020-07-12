توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة بالفيوم أمام اللجان لأداء الامتحان

توافد العشرات من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم بشعبيتها العلمى والأدبى منذ صباح اليوم على لجان الامتحانات لأداء الامتحانات.





ويؤدي طلاب الثانوية العامة، الامتحان في مادتي الكيمياء، للشعبتين العلوم والرياضيات والجغرافيا للشعبة الأدبية.





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كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة، بمدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، وورقة أولي وورقة ثانية.





فيما شهد محيط اللجان، تواجدًا وتكثيفًا أمنيًا من قبل قوات أمن الفيوم ، منذ الصباح الباكر لتأمين الامتحانات.





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كما شهد محيط اللجان هدوءا وعدم تواجد أى ولى أمر أمام اللجان ، بالاضافة الى قيام سيارات مديرية الصحة بالتعقيم المستمر بالرش أمام لجان امتحانات الثانوية العامة .

صرح الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالب وطالبة، منهم 5918 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالبا وطالبة علمى علوم، و2013 طالبا وطالبة علمى رياضة، مشيرًا إلى أنه تم أنشاء وتشغيل بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة بجميع المراكز والمدينة .