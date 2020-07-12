AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ليس لها مثيل.. ظهور حشرة غريبة في بريطانيا.. صور

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
عثر أحد المواطنين في غرب بريطانيا على حشرة غريبة الشكل والحجم، وعبر المواطنون عن أنهم لم يشاهدوا لها مثيل من قبل، وبالرغم من أنها ماتت إلا أنهم خافوا من لمسها. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، عثر أحد المواطنين في بريطانيا على حشرة، وصفها بأنها في حجم غطاء كوب القهوة الكبير خضراء اللون طويلة السيقان. 

وقال المواطن إنه كان متخوفا من ملامستها، فقام بحبسها في كوب وأغلقه بإحكام حتى ماتت الحشرة وبالرغم من موتها إلا أنه لم يجرؤ شخص على ملامستها. 

ولم يجد علماء بريطانيا حتى الآن إلى أي فصيلة تنتمي تلك الحشرة لأنها غريبة ولم يشاهدوها من قبل. 
ليس لها مثيل.. ظهور حشرة غريبة في بريطانيا.. صور
ليس لها مثيل.. ظهور حشرة غريبة في بريطانيا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل رغوة الكابتشينو .. في 3 دقائق

الزيز.. حشرات مزعجة تغزو العالم بعد اختفاء 17 عاما.. صور

وجبة في الصين وتتنبأ بالطقس.. تعرف على حشرة الزيز قبل اجتياح أمريكا بعد 17 عاما من اختفائها

الكافيه في البيت .. طريقة عمل نسكافيه فرابيه

تشكل خطرا على العالم .. أسراب حشرات تنتشر في سماء بريطانيا.. صور

فيديوجراف| حشرات غريبة تنتشر في سماء بريطانيا.. ومخلفاتها تثير القلق

ترشيحاتنا

محمد صلاح: أوباما أفضل من صالح جمعة وفتحي خسر برحيله عن الأهلي

كنترولات الثانوية العامة: هناك عدد من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في الفيزياء

سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة.. الإفتاء توضح

بآيات من القران الكريم.. الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية

محمد صلاح: طاهر محمد طاهر هيفشل في الأهلي لو استمر في الدلع

6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و539 وفاة خلال يوم بـ المكسيك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيسان GT-R تتحول لنسخة دفع رباعى رياضية .. صور

بكاء وانهيار .. أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا تبحث عنها بعد غرقها .. صور

سعر ومواصفات شيري تيجو7 2020 الجديدة في مصر .. صور