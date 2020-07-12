ليس لها مثيل.. ظهور حشرة غريبة في بريطانيا.. صور





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، عثر أحد المواطنين في بريطانيا على حشرة، وصفها بأنها في حجم غطاء كوب القهوة الكبير خضراء اللون طويلة السيقان.





وقال المواطن إنه كان متخوفا من ملامستها، فقام بحبسها في كوب وأغلقه بإحكام حتى ماتت الحشرة وبالرغم من موتها إلا أنه لم يجرؤ شخص على ملامستها.





ولم يجد علماء بريطانيا حتى الآن إلى أي فصيلة تنتمي تلك الحشرة لأنها غريبة ولم يشاهدوها من قبل.

عثر أحد المواطنين في غرب بريطانيا على حشرة غريبة الشكل والحجم، وعبر المواطنون عن أنهم لم يشاهدوا لها مثيل من قبل، وبالرغم من أنها ماتت إلا أنهم خافوا من لمسها.