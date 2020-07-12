ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا فى السويس لـ 1343 حالة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 1343 حالة، اليوم الأحد ، بينما سجلت المحافظة 65 حالة إصابة جديدة موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل .





وأضافت مديرية الصحة فى بيان لها ، ان إجمالى عدد المصابين وصل إلى 1862 و عدد الوفاة إلى 129 حالة وعدد الحالات التي تخضع العلاج 360 حالة .





وقال الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ، إن هناك استعدادات تامة لجميع المستشفيات العزل المخصصة بالمحافظة لاستقبال كافة الحالات بشكل يومي ، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية من لجنة إدارة أزمة الكورونا للتأكد من جاهزية وتوافر كافة المستلزمات فى مخازن المديرية .