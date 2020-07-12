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محافظات

ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا فى السويس لـ 1343 حالة

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:10 ص
المتعافون من فيروس
المتعافون من فيروس كورونا
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حسن غنيمة

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الى 1343 حالة، اليوم الأحد ، بينما سجلت المحافظة 65 حالة إصابة جديدة موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطة  يتم عزلها بالمنزل .


وأضافت مديرية الصحة فى بيان لها ، ان إجمالى عدد المصابين وصل إلى 1862 و عدد الوفاة إلى 129 حالة وعدد الحالات التي تخضع العلاج 360 حالة  .


وقال الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ، إن هناك استعدادات تامة لجميع المستشفيات العزل المخصصة بالمحافظة لاستقبال كافة الحالات بشكل يومي ، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية من لجنة إدارة أزمة الكورونا للتأكد من جاهزية وتوافر كافة المستلزمات فى مخازن المديرية . 

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