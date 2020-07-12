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أخبار العالم

ارتفاع وفيات كورونا في أفريقيا لـ 12,756 حالة

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:44 ص
وفيات كورونا فى أفريقيا
وفيات كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة في الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات في دول القارة الأفريقية إلى 559,079 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  12,756 حالة وفاة وتعافى 273,984 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدر س أدهانوم أكد إمكانية السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ازدياد أعداد الإصابات بأكثر من الضعف في الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن تجارب إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والهند في مكافحة الوباء تثبت أنه مهما كان انتشاره حادا فانه يظل قابلا لإعادته تحت السيطرة.


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وكشف تيدروس أن "الإصابات في الأسابيع الستة الأخيرة ازدادت أكثر من الضعف"، قائلا إن "هناك أمثلة عديدة من أنحاء العالم أظهرت أنه حتى لو كان تفشي الفيروس حادا جدا، لا يزال من الممكن السيطرة عليه مجددا".

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