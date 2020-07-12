تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. إزالة 7 مخالفات بناء بالإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الأحد، حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتطبيقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف بالإزالة الفورية لأي مخالفات.





وقامت وحدة التدخل السريع بحي الجمرك، برئاسة محمود شحاته بريك، رئيس الحي، بشن حملة لإزالة خمس عقارات بنطاق الحي، وذلك بتواجد لجنة الإزالة.





وأزال الحي العقار الكائن ب ٢٢ حارة الفولي، والعقار الكائن ب ٥٦ سوق السمك القديم، والعقار الكائن ب ٢ تنظيم حارة مصطفى اسماعيل من سوق السمك القديم، والعقار الكائن ب ٤٠ الشوربجي، ولعقار الكائن ب ٢٧ / ٢٩ بشارع تيمور.





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وفي حي العامرية ثان، شن الحي حملة برئاسة الأستاذ محمد هنداوي، رئيس الحي، على العقارات، وقامت وحدة التدخل السريع وأشغال طريق بتنفيذ القرار رقم 57 لسنة 2020، وتمت إزالة دور أرضي على ارض املاك اميرية مدخل سيجما خلف فيلا حماده، وتنفيذ القرار 79 لسنة 2019





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وجاءت الحملة في إطار التصدي للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق المحافظة.



