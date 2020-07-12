طلاب الثانوية بالسويس يؤدون امتحانى الكيمياء والجغرافيا

انطلقت امتحانات طلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس، اليوم الأحد، فى مادتي الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية لمدة 3 ساعات فى 17 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمة الثلاثة.









وقامت مدارس بمحافظة السويس بقياس درجة حرارة طلاب الثانوية العامة قبل أدائهم الامتحان، واصطف طلاب السويس في طابور خارج المدرسة لبدء قياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة، وفق العلامات المتبعة التي وضعتها المدارس لمراعاة البعد الاجتماعي بين الطلاب من أجل تسليم تسليم الكمامة والمواد المطهرة وغطاء الأحذية.







ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.