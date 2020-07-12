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مرأة

في أقل من دقيقة وأحلى من المحلات .. طريقة عمل المولتن كيك

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:59 ص
كيك
كيك
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لمياء الياسين
في دقائق معدودة يمكنك تحضير مولتن كيك المايكرويف بمذاق لا يقاوم وفي أقل من دقيقتين إليك المقادير وخطوات التحضير يقدمها موقع برايت سايد ..
المقادير لتحضير الكيك المولتن كيك : 

     ربع كوب زبدة
    ٣ ملاعق كبيرة حليب
    مكعبات من اي نوع شوكولا
    ٣ ملاعق كبيرة دقيق
    ٢ ملعقة كاكاو بودرة
    نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر
    رشة ملح
    ٣ ملاعق سكر كبيرة
    رشة فانيلا
    بيضه .

طريقة عمل مولتن كيك

    في كوب يتم خلط المقادير جيداً ماعدا مكعب الشيكولاته يتم إضافته بعد انتهاء إضافة كافة المقادير يتم إضافته في المنتصف. 
    يتم إضافة  ملعقتين مياه فقط بدون تحريك 
    يتم وضع كوب الكيك فى المايكرويف حوالى دقيقة إلى دقيقتين وستدهشين بالمذاق. 
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