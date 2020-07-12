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باستثمارات 630 مليون جنيه يستفيد بها 500 ألف مواطن.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس حياة كريمة بمحافظة سوهاج.. ويؤكد: أجهزة الدولة مهتمة بتحسين مستوى الخدمات للمواطن

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:30 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
  • مدبولي: جميع أجهزة الدولة مهتمة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
  • "حياة كريمة"
  • تنفيذ 13 مشروع بالصرف الصحي بتكلفة استثمارية  بـ 402 مليون جنيه
  •  تنفيذ 8 مشروعات فى قطاع مياه الشرب بتكلفة 4.8 مليون جنيه
  • تنفيذ 17 مشروعًا يتعلق بالخدمات التعليمية بتكلفة 107 ملايين جنيه
  • وصل عدد المشروعات الخاصة برصف الطرق إلى 17 مشروعًا بتكلفة 44 مليون جنيه


تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج.

 
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة بمحافظات الصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الإطار.


وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير أشار إلى أن عدد قرى التى شملتها المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" داخل محافظة سوهاج، وصلت إلى 29 قرية، باستثمارات تقدر بنحو 630 مليون جنيه، وعدد المستفيدين بلغ نحو 500 ألف مستفيد.


وأضاف المتحدث الرسمى، أن التقرير تضمن الإشارة إلى عدد من المشروعات المدرجة فى عدد من القطاعات، ففى قطاع الصرف الصحى وصل عدد المشروعات إلى 13 مشروعًا، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 402 مليون جنيه، و8 مشروعات فى قطاع مياه الشرب بتكلفة 4.8 مليون جنيه، و17 مشروعًا يتعلق بالخدمات التعليمية، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ومشروع فى قطاع الرى (صرف مغطى)، بتكلفة 13 مليون جنيه، ومشروع خدمى بتكلفة 1.5 مليون جنيه، كما تناول التقرير عددًا من المشروعات المضافة، حيث وصل عدد المشروعات الخاصة برصف الطرق إلى 17 مشروعًا، بتكلفة 44 مليون جنيه، إلى جانب 35 مشروعًا لتدعيم الكهرباء 21.2 مليون جنيه، و7 مشروعات فى مجال البنية التحتية، بتكلفة 5.2 مليون جنيه، فضلًا عن مشروعين فى القطاع الصحى، بتكلفة 31 مليون جنيه، ومشروعين خدميين اخريين، بتكلفة 600 ألف جنيه.


وأوضح اللواء محمود شعراوى، فى التقرير، أن المشروعات التي تم تنفيذها بقرى المحافظة، وتلك التي يجري العمل عليها، تضمنت مشروعات لتأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، وإنشاء آبار ارتوازية، وتركيب واستبدال أعمدة ومحولات كهربائية، وكذا كشافات ولمبات ليد، وإقامة وتطوير عدد من مراكز الشباب بالقرى المستهدفة، فضلًا عن رصف وصيانة عدد من الطرق، سواء فى مداخل القرى أو طرق الربط الخارجية.


كما تضمنت المشروعات تطوير عدد من الوحدات الصحية بالقرى، وتوسعة الفصول المدرسية، وإنشاء فصول جديدة، وإجراء إحلال جزئي وكلي لعدد كبير من المدارس، فضلا عن مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، واستكمال إنشاء محطات الرفع والمعالجة، وتنفيذ الشبكات، لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى، بالإضافة إلى إنشاء وإحلال وتجديد الوحدات البيطرية بالقرى، وإعداد ورش عمل وتدريب على عدد من الحرف للحد من البطالة.
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