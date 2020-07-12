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أخبار العالم

الجامعة العربية تناقش الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا.. الأربعاء

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:42 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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مـيـس رضـا

تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية "إدارة الملكية الفكرية والتنافسية" ورشة العمل العربية حول سياسات الملكية الفكرية فى ظل جائحة كورونا  الأربعاء المقبل، عبر تطبيق zoom بحضور الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية والدكتورة مها بخيت مدير ادارة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة، ومشاركة عدد من الخبراء العرب في مجالات الملكية الفكرية.


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وقالت مها بخيت - في تصريح يوم الأحد - إن الورشة ستناقش عددا من الموضوعات الهامة منها تعزيز انظمة وسياسات الملكية الفكرية في جائحة كورونا،واساسيات العمل عن بعد في مجال الملكية الفكرية في ظل الجائحة.

 


وأضافت أن الورشة ستبحث أيضا في تنفيذ تدابير لمساعدة مستخدمي ومالكي حقوق الملكية الفكرية في ظل الجائحة،وتأثيرها على مجتمع الملكية الفكرية بالدول العربية.

 

كما تستعرض الورشة دور المكتبة الوطنية الاردنية في ظل الجائحة وانشطة جمعية الامارات للملكية الفكرية.

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