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رياضة

كل الشكر للأندية.. يديناك قائد منتخب أستراليا يعلن اعتزاله كرة القدم

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:38 ص
مايل يديناك
مايل يديناك
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محمد السعيد
أعلن مايل يديناك، قائد منتخب أستراليا  ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي السابق، اعتزاله لعبة كرة القدم نهائيا.

وكتب مايل يديناك عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي: " أتقدم بالشكر لجميع الأندية التي منحتني فرصة اللعب خلال مسيرتي الكروية".

وأضاف: "أشكر أيضا المدربين والطواقم الفنية وزملائي والجماهير لأنهم جميعا أدوا دورهم".

وكان مايل يديناك أعلن اعتزاله اللعب دوليا في عام 2018،  بعد 79 مباراة دولية خاضها بقميص المنتخب الأسترالي.

ويعد يديناك أحد أساطير منتخب أستراليا، حيث ساهم في حصد منتخب بلاده لبطولة كأس آسيا 2015، وشارك أيضا في بطولة كأس العالم 3 مرات.
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