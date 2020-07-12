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رياضة

استعدادا للمباريات.. عبد الحفيظ: اجتماعات مستمرة مع فايلر لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة للأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الاجتماعات مستمرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ: «هناك ترتيبات خاصة بالمرحلة المقبلة نتطلع للاطمئنان عليها عبر الجلسات اليومية التي بدأت منذ عودة السويسري من إجازته الأخيرة».

وأوضح أن مباراة سموحة الودية المقبلة والمقرر لها 23 يوليو الجاري ستكون فرصة جيدة؛ من أجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من تلك الودية التي ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن هناك ترتيبات مستمرة لبحث استكمال فترة الإعداد بشكل جيد جدا؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.
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