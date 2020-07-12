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سيارات

نصائح لاختيار نظارة الشمس المناسبة للقيادة في الصيف

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:08 م
نظارة الشمس المناسبة
نظارة الشمس المناسبة للقيادة في الصيف
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اشرف عطية
ترتفع درجات الحرارة وتزداد حدة أشعة الشمس خلال فصل الصيف مما تسبب بعض الأضرار على الجسم في حال التعرض إليها لفترة طويلة خاصة العينين.

ومن الضروري ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة خاصة عند اشتداد أشعة الشمس وقت الظهيرة، وذلك من أجل التمتع برؤية جيدة ترفع درجة سلامة القيادة .

وتوجد شروط خاصة يجب أن تتوافر في النظارة الشمسية فيجب تكون ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية الجانبية.

يجب أيضا أن تكون النظارة ذات جودة مناسبة، كي تكون قادرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلا، وزيادة درجة التباين و يجب أن يتم اختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي، نظرا لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي.


يفضل أن يكون أن يكون النصف السفلى للنظارة لونه فاتح، حتى يستطيع قائد السيارة رؤية عناصر الاستعمال ولوحة العدادات بالسيارة بسهولة و يجب أن تكون النظارة الشمسية ذات فئة حماية من الإبهار لتتيح رؤية صافية.
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