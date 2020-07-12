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ملفات

تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات العشوائيات خلال 2020 - 2021.. وانتهاء تطوير المناطق غير الآمنة خلال 6 أشهر

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:30 م
مناطق عشوائية
مناطق عشوائية
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آمنة عبدالعظيم
  • مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر
  • 10 مليارات جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة خلال العام الحالى


قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لــ صندوق تطوير المناطق العشوائية، إن محافظة القاهرة بها نحو 64 ألف وحدة سكنية ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة.


وأوضح صديق، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا العدد من الوحدات موزع على 60 منطقة بالعاصمة، وسيتم بناء نحو 44 ألف شقة لاستيعاب القاطنين بهذه الوحدات.


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وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن هناك نحو 20 ألف وحدة سكنية سيتم إعادة تأهيلها وازالة الخطورة عنها مثل بعض خطوط الضغط العالي، وبعض المناطق القريبة من الملوثات الصناعية ويتم تعديل أوضاعها وازالة مواطن الخطورة.


وأشار إلى أن القاهرة ستصبح بدون مناطق عشوائية خطرة خلال العام الجاري، وبحلول نهاية 2020 سننتهي من كل المناطق العشوائية الخطرة بكل المحافظات وانتهت بالفعل من حوالي 11 محافظة بنهاية يونيو الماضي.


ولفت إلى أنه سيتم البدء في إعادة تأهيل المناطق غير المخططة خلال العام المالي الحالي 2020/2021.


وقال إنه تم البدء في بعض المناطق ونقل سكانها مؤقتا لمناطق أخرى مثل مثلث ماسبيرو، والذي ستبدأ عودة السكان له خلال العام المقبل 2021.


على جانب آخر، كشف المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن تخصيص 10 مليارات جنيه ميزانية للصندوق خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021 والذي بدأ قبل أيام قليلة.


وقال  صديق، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إن الصندوق يعمل على الانتهاء بالكامل من ملف المناطق العشوائية الخطرة والمهددة للحياة خلال العام المالى الجديد.


وأضاف الرئيس التنفيذي للصندوق، أن العام الجارى سيشهد انتهاء المشروعات التى تخدم مناطق غير آمنة، وكذلك سيتم البدء ببعض المناطق غير المخططة، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.


وأوضح أنه بالفعل يتم وضع اللمسات الأخيرة لمشروعات خدمة سكان المناطق غير الآمنة ببعض محافظات الدلتا والقاهرة، لكن تم الانتهاء من المناطق الخطرة بالكامل بمحافظات "السويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، البحر الأحمر، والمنوفية ، والفيوم".
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