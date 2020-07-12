تخصيص 10 مليارات جنيه لمشروعات العشوائيات خلال 2020 - 2021.. وانتهاء تطوير المناطق غير الآمنة خلال 6 أشهر









وأوضح صديق، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا العدد من الوحدات موزع على 60 منطقة بالعاصمة، وسيتم بناء نحو 44 ألف شقة لاستيعاب القاطنين بهذه الوحدات.









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وأضاف المدير التنفيذي للصندوق، أن هناك نحو 20 ألف وحدة سكنية سيتم إعادة تأهيلها وازالة الخطورة عنها مثل بعض خطوط الضغط العالي، وبعض المناطق القريبة من الملوثات الصناعية ويتم تعديل أوضاعها وازالة مواطن الخطورة.









وأشار إلى أن القاهرة ستصبح بدون مناطق عشوائية خطرة خلال العام الجاري، وبحلول نهاية 2020 سننتهي من كل المناطق العشوائية الخطرة بكل المحافظات وانتهت بالفعل من حوالي 11 محافظة بنهاية يونيو الماضي.









ولفت إلى أنه سيتم البدء في إعادة تأهيل المناطق غير المخططة خلال العام المالي الحالي 2020/2021.









وقال إنه تم البدء في بعض المناطق ونقل سكانها مؤقتا لمناطق أخرى مثل مثلث ماسبيرو، والذي ستبدأ عودة السكان له خلال العام المقبل 2021.



