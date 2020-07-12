لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. تحرير 5 محاضر لمقاهي بالمنيا

أوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا، شنت حملة مكبرة على المقاهي للتأكد من مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفحص موقف المقاهي من حيث التراخيص اللازمة.
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شدد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهي والكافيهات التي تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة المخالفات الإدارية والصحية والبيئية.
من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر خلال المرور على عدد من المقاهي بحي وسط المدينة، وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة بعودة فتح المقاهي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة للتعدي على حرم الطريق.