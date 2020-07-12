لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. تحرير 5 محاضر لمقاهي بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة تواصل تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بعودة بعض الأنشطة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا، شنت حملة مكبرة على المقاهي للتأكد من مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفحص موقف المقاهي من حيث التراخيص اللازمة.





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شدد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهي والكافيهات التي تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة المخالفات الإدارية والصحية والبيئية.

من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر خلال المرور على عدد من المقاهي بحي وسط المدينة، وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة بعودة فتح المقاهي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة للتعدي على حرم الطريق.