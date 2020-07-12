AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. تحرير 5 محاضر لمقاهي بالمنيا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:12 م
المقاهي المخالفة
المقاهي المخالفة في المنيا
Advertisements
أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز المحافظة تواصل تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بعودة بعض الأنشطة مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

 

أوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمدينة المنيا، شنت حملة مكبرة على المقاهي للتأكد من مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفحص موقف المقاهي من حيث التراخيص اللازمة.


اقرأ أيضا

الموجة 16 لحق الشعب.. استرداد 1000 فدان ضمن مشروع الغابات الشجرية بالصحراوي الغربي بـ المنيا

شدد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهي والكافيهات التي تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة المخالفات الإدارية والصحية والبيئية.

 

من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر خلال المرور على عدد من المقاهي بحي وسط المدينة، وذلك لمخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة بعودة فتح المقاهي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة للتعدي على حرم الطريق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقب عزل 35 أسرة تحت الحجر الصحي..رش وتطهير شارع سيدي حبيب بالمنيا

لمواجهة كورونا.. المنيا تنظم حملات للنظافة ورصف الطرق بالتزامن مع أعمال الرش والتطهير

محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطة ويتابع التزام المواطنين بالحظر.. صور

ضبط عدد من مخالفي حظر التجول للمشاركة في مباراة كرة قدم بـ مغاغة

للوقاية من كورونا .. استمرار أعمال الرش والتطهير والنظافة بمراكز المنيا خلال عيد الفطر

لمنع انتشار عدوى كورونا.. حملات بالمنيا لتنفيذ أعمال الرش والتطهير

ترشيحاتنا

بعد اعترافها بالخيانة.. زوجة ويل سميث مطلوبة على جوجل

ميدو جابر خارج الحسابات .. ضربة قوية لـ إيهاب جلال في المقاصة قبل استئناف الدوري

بسمة أمل.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا يدعو للفخر

بسبب فيديوهات TikTok.. خناقة بين مروة عبد المنعم وابنتها

يسرق بياناتك وحساباتك المصرفية .. فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

السيسي: معندناش حاجة نداريها ونتكسف منها .. ولن نسمح بالعشوائيات مرة أخرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل

شاهد.. تاكسي لندن الشهير يحصل على نسخته الفان .. صور

بعد ارتفاع الحرارة.. إليك أعراض ضربة الشمس