اليوم.. اجتماع لاقتصادية النواب لدراسة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون البنك المركزي





تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات البرلمانية خلال الاسبوع الجاري حيث تعقد اجتماع اليوم الأثنين برئاسة النائب احمد سمير صالح رئيس اللجنة و تناقش اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديلات قانون بإصدار قانون البنك المركزي في ضوء الملاحظات.





وتعقد اللجنة اجتماعها بالاشتراك مع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب و كان مجلس النواب قد وافق على قانون البنك المركزي و أحاله بمجلس الدولة الذي أرسل مجموعة من الملاحظات على التشريع و من المقرر ان تدرسها اللجنة.

وتعقد اللجنة الاقتصادية ايضا اجتماع غدا الثلاثاء لنظر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام بالتنسيق مع لجان القوى العاملة و الدستورية و التشريعية بمجلس النواب.





الجدير بالذكر ان البرلمان كان قد وافق على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام و أحاله لمجلس الدولة و تدرس اللجنة الملاحظات التي ارسلها.