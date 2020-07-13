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برلمان

اليوم.. اجتماع لاقتصادية النواب لدراسة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون البنك المركزي

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:02 ص
البنك المركزى
البنك المركزى
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فريدة محمد

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات البرلمانية خلال الاسبوع الجاري حيث تعقد اجتماع اليوم الأثنين برئاسة النائب احمد سمير صالح رئيس اللجنة و تناقش اللجنة ملاحظات  قسم التشريع بمجلس الدولة على  تعديلات قانون بإصدار قانون البنك المركزي في ضوء الملاحظات. 

وتعقد اللجنة اجتماعها بالاشتراك  مع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب و كان مجلس النواب قد وافق على قانون البنك المركزي و أحاله بمجلس الدولة الذي أرسل مجموعة من الملاحظات على التشريع و من المقرر ان تدرسها اللجنة.
 
وتعقد اللجنة الاقتصادية ايضا اجتماع غدا الثلاثاء لنظر ملاحظات قسم  التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام بالتنسيق مع لجان القوى العاملة و الدستورية و التشريعية بمجلس النواب.

الجدير بالذكر ان البرلمان كان قد وافق على تعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام و أحاله لمجلس الدولة و تدرس اللجنة الملاحظات التي ارسلها.
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