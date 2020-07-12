الإسكان: انتهاء أبراج ماسبيرو خلال العام المقبل .. والأسمرات 3 يخدم 29 ألف مواطن بتكلفة 1.75 مليار جنيه

الإسكان:

الدولة ضخت 61 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

الجزار:





أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، حصلت على أولوية كاملة من الدولة، ولذلك حققنا فيها طفرات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، وتم إنفاق نحو 61 مليار جنيه لإنهاء ملف العشوائيات خلال الفترة الأخيرة بدون أى عائد مادى مباشر على الدولة.





وأوضح الجزار فى تصريحات صحفية، أن مشروع مثل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو يُعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وسينتهى خلال العام المقبل 2021، وستتم عودة وتسكين المواطنين الذين اختاروا العودة للمنطقة بعد تطويرها خلال العام المقبل.





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وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).



يذكر أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبوالعلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.







من جانبه قال المهندس إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الصندوق قد انتهى من إنشاء وتسكين المواطنين في مشروعى الأسمرات 1 و2 والذي يضم أكثر من 11 ألف وحدة سكنية، بينما جاء مشروع الأسمرات 3 لتوفير حياة كريمة يستفاد منها أكثر من 29 ألف شخص.