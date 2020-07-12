أبرزها الفحم والصويا .. ميناء الإسكندرية يستقبل 101 ألف طن بضائع

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل اليوم الأحد، حيث تواجد بالميناء 64 سفينة، و وصلت 7 سفن، وغادرت 6 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 20 سفينة من بينهم سفينة حاويات، و12 سفينة بضائع عامة، و4 سفن صب سائل يجري تفريغهم.





كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفنينتان تفرغ 101 ألف طن فحم وصويا، وتواجد بالمخطاف الخارجي 10 سفن، وقد تم دخول وخروج 9623 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 73 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 15 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1066 حاوية، بينما بلغ الواردة عدد 693 حاوية.





وقد وجه الربان طارق شاهين الإدارات المختصة بالميناء لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وتفريغ شحنات عربات القطار والمترو القادمة عبر ميناء الاسكندرية بدءًا من وصولها الميناء وتقديم خدمة القطر والإرشاد والتراكي وحتي خروجها من الميناء عبر خطوط السكة الحديد.



