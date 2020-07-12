AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتكلفة 80 مليون جنيه.. وزير الإسكان: مدينة العمال بالمنيا تضم 414 وحدة سكنية

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:11 م
وزير الاسكان
وزير الاسكان
Advertisements
ريهام فيكتور لطيف
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشروع أهالينا 2 في القاهرة يهدف لتسكين سكان المناطق العشوائية في 1400 وحدة سكنية بتكلفة 1.08 مليار جنيه.

وأضاف الجزار خلال كلمته المذاعة اليوم، أن تحويل كابلات الضغط العالى من هوائية إلى أرضية بقسم السلام بمحافظة القاهرة 11200 وحدة سكنية بتكلفة 750 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم تطوير منطقة سن العجوز لإنشاء 104 عمارات بحدائق اكتوبر،   لـ 2500 وحدة سكنية ، بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتطوير مناطق مدينة حلايب  بمحافظة البحر الأحمر لـ 500 منزل بتكلفة 230 مليون جنيه.

وتابع أن مدينة العمال بالمنيا 414 وحدة سكنية ، بتكلفة 80 مليون جنيه ، وانشاء 62 منزل بدوى ومحطة صرف صحى فى الطور بمحافظة  جنوب سيناء لـ 62 وحدة سكنية بتكلفة 55 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها تنفيذ 165958 وحدة في مناطق عشوائية.. الجزار يستعرض إنجازات الإسكان في 6 أعوام

لتخصيصها لسكان العشوائيات.. الجزار يتفقد مشروع إنشاء 104 عمارات بحدائق أكتوبر.. صور

وزير الإسكان: جار تنفيذ 775 ألف وحدة سكنية لجميع الطبقات وأكثر من 240 ألف لساكني العشوائيات.. فيديو

وزير الإسكان: جار تنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة تقديرية 200 مليار جنيه.. فيديو

بمليارات.. أول تعليق من وزير الإسكان على منطقة الزبالين بعد تطويرها

ترشيحاتنا

بعد تعاونهما 10 سنوات.. أورتيجا يعلن انفصاله فنيا عن أوكا رسميا

آيا صوفيا.. أول تعليق لـ بابا الفاتيكان على قرار أردوغان

شطة عن أزمة نادي القرن: كل الاحترام والتقدير للزمالك وجماهيره وجمعيته العمومية

3 كلمات تقال في هذا التوقيت تمنحك ثواب أداء الحج

السيسي: معندناش حاجة نداريها ونتكسف منها .. ولن نسمح بالعشوائيات مرة أخرى

وزيرة الصناعة: نسعى لتصنيع سيارات كهربائية.. وتخصيص 250 مليار جنيه للإحلال التدريجى لـ1.3 مليون مركبة ملاكى متقادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل