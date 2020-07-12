بتكلفة 80 مليون جنيه.. وزير الإسكان: مدينة العمال بالمنيا تضم 414 وحدة سكنية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشروع أهالينا 2 في القاهرة يهدف لتسكين سكان المناطق العشوائية في 1400 وحدة سكنية بتكلفة 1.08 مليار جنيه.





وأضاف الجزار خلال كلمته المذاعة اليوم، أن تحويل كابلات الضغط العالى من هوائية إلى أرضية بقسم السلام بمحافظة القاهرة 11200 وحدة سكنية بتكلفة 750 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه تم تطوير منطقة سن العجوز لإنشاء 104 عمارات بحدائق اكتوبر، لـ 2500 وحدة سكنية ، بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتطوير مناطق مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر لـ 500 منزل بتكلفة 230 مليون جنيه.



