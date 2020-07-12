لإصدارهم ترخيص لبرج مخالف.. محافظ المنوفية يحيل مسئولي الإدارة الهندسية بشبين الكوم للنيابة

أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من المسئولين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شؤنها لإصدارهم ترخيص لبرج مخالف بنطاق حي شرق شبين الكوم بالمخالفة للقوانين.





حيث تم إحالة مدير التنظيم ومهندس التنظيم بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة وذلك لقيامهم بإعتماد وقبول الرسومات الهندسية وإصدار الترخيص علي الرغم من مخالفة الرسومات الهندسية لأحكام المواد 98 ، 99 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن الأفنية المخصصة لإنارة وتهوية الغرف ومرافق البناء ، وضوابط اشتراطات مناور الجيب ، بالإضافة إلي وجود بروز من الجهة الغربية علي طرح بحر شبين الكوم ( أملاك الري ) دون الرجوع لمديرية الري بالمنوفية والحصول علي موافقة بذلك.





كما تضمنت المخالفات عدم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بالمخالفة لنص المادة رقم 41 من القانون 119 لسنة 2008 ، والمادة رقم 117 فقرة (ز) من اللائحة التنفيذية بذات القانون، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام ذوي الشأن بالشروع في التنفيذ دون اخطار الجهة الادارية بالعزم علي التنفيذ ، وعدم تقديم عقد مقاولة معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وكذا شهادة الإشراف بمخالفة لنص المواد 53 ، 55 للقانون 119 لسنة 2008 والمادة 120 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات العقار المنفذة علي الطبيعة بالمخالفة لنص المادة 134 ، 135 وتعديلاتهما من اللائحة التنفيذية للقانون.





فضلًا عن وجود مخالفات علي الطبيعة ومنها مخالفات الرسومات الإنشائية المعتمدة وتغير أماكن وإتجاهات بعض الاعمدة بالمخالفة للرسومات الانشائية المعتمدة من المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ، بالاضافة إلي تقليل أبعاد الحوائط الخرسانية وتحويلها الي أعمدة ، وكذا إلغاء الأماكن اللازمة لإيواء السيارات ( الجراج) بالدور الأرضي واستغلالها بإستخدامات اخري بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة ، وأيضًا عمل تعديلات معمارية بالواجهة لعمل بروز وابراج بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة بالاضافة لوجود عدة مخالفات أخري





وقد تم تنفيذ إزالة البرج بالكامل يوم الخميس الماضي ضمن أعمال الموجة ال١٦ لازالة كافة التعديات.





جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وبعد الاطلاع علي التقرير المعد بمعرفة المستشار الهندسي للمحافظة بشأن المخالفات المتعلقة بالترخيص رقم 246 لسنة 2015 / 2016 والمعدل برقم 213 لسنة 2017 بحي شرق شبين الكوم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن أعمال البناء .



