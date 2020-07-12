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الموت تحت صخرة أو صعقا بالكهرباء .. رسائل مهمة من وزير الإسكان للمواطنين

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:07 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك العديد من الرسائل المهمة التي يجب إن توجه إلى المواطنين، والرسالة الأولى هي أنه لم يتم العمل بهذا الملف الشائك في أي من السنوات السابقة إلا في ظل حكم الرئيس السيسي، وكان هناك أزمة ثقة بين الشعب وقائديه، فكان هناك الكثير من المواطنين الذين لقوا حتفهم في المناطق العشوائية أمام تحت صخرة أو صعقًا بالكهرباء.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته في افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية، ان الرسالة الثانية هي أن الدولة المصرية لم تبخل على مواطنيها فأنفقت المليارات دون أي عائد مادي مباشر لها، ولكن كل هدفها كان تحقيق فريضة وهي العدالة الاجتماعية التي  غابت لسنين طويلة.

وأوضح أن الرسالة الثالثة هي أن الإدارة الحالية لم تقم ببناء عمارات صماء تنعدم فيها الروح واللمسة الجمالية والخدمات، ولكن تم إنشاء مجتمعات سكنية حضارية أفضل مما تشيده شركات الاستثمار البنائية.

وأضاف أن الرسالة الرابعة التي يجب معرفتها أيضًا هي أن الدولة سعت بالنهوض بأحوال أهلها وذلك ليس فقط من خلال إنشاء الحجر وإنما أيضًا الاهتمام بالبشر فاهتمت بتوفير العديد من فرص العمل والمدارس ودور العبادة.
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