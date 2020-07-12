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توك شو

السيسي: قرار وقف تراخيص البناء أمن قومى وتأخر 20 عاما .. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:06 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المدن الجديدة كلفت الدولة مليارات وتستوعب النمو الذى نسير فيه، مشيرًا إلى أنه يتم إنفاق 50 مليار جنيه لتحسين محافظة القاهرة كل عام.


وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بافتتاح مشروع الأسمرات، أنه أصدر قرارا بوقف التراخيص والمبانى التى تبنى لأنه أمن قومى ومصلحة وطنية، قائلا: "كنا بناخد الناس بالراحة عشان يستوعبوا أن فى خطر حقيقى علينا".


وأكد أنه سيتم إصدار تراخيص ولكن ليس مثل الأول، منوهًا أن إنه تم إيقاف تراخيص البناء من أجل مراجعة الكثافات السكانية والقرار تأخر أكثر من 20 عامًا.


وتابع: "كلنا سنتصدي لذلك.. المحافظة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.. وحقك ان محدش يغتصب أرض بلدك وانت بتتفرج عليه وسنتصدى للعشوائيات".
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