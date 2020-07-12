إصابة 7 طلاب بإعياء وإغماء في امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

اصيب 7 طلاب بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط بحالات إغماء وتغيب عن الوعي ، وإعياء شديد أثناء اداءهم امتحان مادتى الكيمياء للقسم العلمى والجغرافيا للقسم الأدبي ،و استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم لتلقي العلاج واتخاذ اللازم تحت إشراف مديرية التربية والتعليم.





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وكانت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط قد تلقت اخطارا من ابو بكر الصديق بالقوصية ، يفيد اصابة الطالبة " ميادة . ك . أ . م " بحالة إعياء شديدة ، اثناء امتحان مادة الكيمياء ونقلها بسيارة الإسعاف لتلقي الاسعافات اللازمة كما ورد بلاغا اخر من لجنة منفلوط الثانوية بنات ،يفيد إصابة الطالبة " مريم . م . ن " بحالة إغماء وتغيب عن الوعي و تم استدعاء الاسعاف و نقلها على الفور لتلقي العلاج اللازم ، وإصابة " آلاء . ج . س " من لجنة التحرير الرسمية للغات بشارع محمد على مكارم بحالة اغماء واعياء فى امتحان مادة الكيمياء ، و" سمية . ا . أ " بلجنة شهداء الثقورة بمنفلوط مصابة بحالة اعياء ونقلها بسيارة الإسعاف ، و " أحلام . ع . ف " لجنة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بديروط ،و نقلها بسيارة الإسعاف بعد اصابتها بالإعياء ، "وآلاء . أ . ف " من لجنة الشهيد حسن عبد السلام بابوتيج ، وتم نقلها بسيارة الإسعاف ،و " حسام . ا . س " لجنة منفلوط الثانوية بنين مصاب بإعياء ونزيف بالأنف وتم نقله بسيارة الإسعاف .





ومن جانبه أوضح صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الإمتحانات هذا العام بلغ أكثر من (27,400 ) طالبا بينهم (73) طالبا بمدرسة stem و(9 ) طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.







