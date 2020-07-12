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تعليم

إصابة 7 طلاب بإعياء وإغماء في امتحانات الثانوية العامة بأسيوط

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:04 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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إيهاب عمر
اصيب 7  طلاب  بالثانوية  العامة  بمحافظة أسيوط بحالات إغماء وتغيب عن الوعي ، وإعياء شديد أثناء اداءهم امتحان مادتى الكيمياء للقسم العلمى والجغرافيا للقسم الأدبي ،و استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم لتلقي العلاج واتخاذ اللازم تحت إشراف مديرية التربية والتعليم.

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وكانت  غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط قد تلقت  اخطارا من  ابو بكر الصديق بالقوصية ، يفيد اصابة الطالبة " ميادة . ك . أ . م "  بحالة إعياء شديدة ، اثناء امتحان مادة الكيمياء ونقلها بسيارة الإسعاف لتلقي الاسعافات اللازمة كما  ورد بلاغا اخر من لجنة منفلوط الثانوية بنات ،يفيد إصابة الطالبة " مريم . م . ن " بحالة إغماء وتغيب عن الوعي و تم استدعاء الاسعاف و نقلها على الفور لتلقي العلاج اللازم ، وإصابة " آلاء . ج . س " من لجنة التحرير الرسمية للغات بشارع محمد على مكارم بحالة اغماء واعياء فى امتحان مادة الكيمياء ، و" سمية . ا . أ " بلجنة شهداء الثقورة بمنفلوط مصابة بحالة اعياء ونقلها بسيارة الإسعاف ، و " أحلام . ع . ف " لجنة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بديروط ،و نقلها بسيارة الإسعاف بعد اصابتها بالإعياء ، "وآلاء . أ . ف "  من لجنة الشهيد حسن عبد السلام بابوتيج ، وتم نقلها بسيارة الإسعاف ،و " حسام . ا . س " لجنة منفلوط الثانوية بنين مصاب بإعياء ونزيف بالأنف وتم نقله بسيارة الإسعاف .

ومن جانبه أوضح صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الإمتحانات هذا العام بلغ أكثر من (27,400 ) طالبا بينهم (73) طالبا بمدرسة stem و(9 ) طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.

 

وأشار فتحي إلى استمرارية تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية وبشكل يومي و الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشها وتعقيمها.
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