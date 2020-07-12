ضبط مصنع أغذية بدون ترخيص يحتوي على كميات من الأطعمة مجهولة المصدر

تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط مصنع بدون ترخيص يحتوى على كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر .





فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة المرج ) لإدارته المصنع وإستغلاله فى تصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعثر بداخل المصنع على ( ٢٤ طن دقيق "فاخر ذرة"- ٥ طن "بقسماط، آيس كريب") وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط ( ٧ ماكينات تصنيع "طحن - مكسر - خياطه"- فرن).





بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى والتلاعب بالأسعار وحيازة البضائع وخامات التصنيع مجهولة المصدر