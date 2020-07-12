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محافظات

مستشفى الأقصر ينجح فى إنقاذ حياة سيدة وضعت 4 توائم

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:35 م
مستشفي الاقصر تنجح
مستشفي الاقصر تنجح فى انقاذ حياة سيدة وضعت 4 تؤام
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شمس يونس
نجح فريق النساء والتوليد بمستشفى الأقصر الدولى، اليوم الأحد، من إنقاذ حياة سيدة فى العقد الثالث من عمرها حامل فى أربع توائم، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل العربى مدير عام المستشفي.

ويقول "العربي " إن قسم الطوارئ بالمستشفي استقبل السيدة " ك . ح .ا "  تبلغ من العمر 27 عاما، تعانى من آلام مبرحة أسفل البطن  وفى حالة إعياء شديدة وعقب عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تبين انها في شهورها الأخيرة من الحمل في أربعة توائم.


على الفور تم تجهيز المريضة لدخولها غرفة العمليات حيث أجرى العملية فريق طبى متخصص بقيادة الدكتور صديق أحمد استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفي، و الدكتورة هدى الرملى، والدكتور محمد يحيى، والدكتور أحمد سيد،  أطباء النساء والتوليد بالمستشفي، وبمعاونه فريق التخدير المكون من الدكتور أحمد عبد الرحمن، والدكتور محيي الدين العربى،  ومعاونه قسم الحضانات الدكتورة هدى عبد الدايم.

وأوضح " العربي " أنه تم إجراء العملية بنجاح وحالة الأم والأربعة أطفال بصحة جيدة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية المرضى  والمواليد والعاملين بالمستشفي.

وأشاد الدكتور إسماعيل العربي مدير عام مستشفي الأقصر الدولي، بجهود  فريق العمل بقسم النساء والتوليد بالمستشفي، حيث تتوالى النجاحات فى ظل الظروف الراهنة مع ظهور فيروس كورونا. 
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