AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة شرطيين للاسيتلاء على كمامات طبية بالبساتين

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:30 م
ضبط 3 أشخاص انتحلوا
ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة شرطيين
Advertisements
كتب محمد صبرى
ألقى ضباط أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على كمية من الكمامات الطبية من أحد الأشخاص.


تبلغ لقسم شرطة البساتين من (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) بسابقة قيامه بعرض 145 علبة كمامات طبية للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكترونى مقابل مبلغ 25 ألف جنيه وتواصلت معه إحدى السيدات من هاتف محمول "محدد" وأبدت رغبتها فى شراء الكمامات الطبية.


واتفقا على التقابل بمنطقة المعراج بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصوله للمكان المتفق عليه فوجئ بسيارة "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان وبحوزة أحدهما سلاح نارى وقاما بالإستيلاء منه على الكمامات عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة .


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عاطل، عاملة كوافير حريمى، مدير مبيعات) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ملك الأول" وبحوزتهم ( طبنجة صوت وعدد 5 طلقات ) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النصب وإنتحال صفة رجال الشرطة"، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الكمامات الطبية المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيلة جديدة للنصب.. ضبط شخصين انتحلا صفة مفتشي تموين واستوليا على أموال أصحاب الأكشاك

سقوط ٣ منتحلين لصفة رجال شرطة يسرقون متعلقات أهالى البساتين

حيلة ماكرة.. ضبط شرطيين مزيفين يسرقان رواد الفيس بوك بمدينة نصر

للاستيلاء على أموال المواطنين.. حبس عصابة تنتحل صفة رجال شرطة بالبساتين

ترشيحاتنا

خطوات احرصي عليها فى علاج الإمساك عند الأطفال

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

محافظ القاهرة: الأسمرات 3 بتكلفة 3.6 مليار جنيه وتتسع لـ 100 ألف نسمة

الرئيس السيسي عن وقف تراخيص البناء: الموضوع دا أمن قومي ومصلحة وطنية.. فيديو

يصل ارتفاعها لـ١٦ مترا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمحطة الهايكستب قبل تشغيلها

السيسي: كل مواطن هيطلب شقة من الدولة هيحصل عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم

شاهد.. ليوناردو دي كابريو وحبيبته يقضيان وقتهما على شواطئ مالبيو

صحية أكثر.. طريقة عمل القهوة بالعسل