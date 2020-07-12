طلاب الثانوية العامة بمدرسة قصر الدوبارة: امتحان الكيمياء فى مستوى الطالب المتوسط

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحانتى الكيمياء و الجغرفيا بعد امتحان دام لثلاث ساعات.
ورصدت صدى البلد آراء طلاب مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العينى بالقاهرة بامتحان مادة الكيمياء .
وجاءت آراء بعض الطلاب بان الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط وأسهل من امتحان الفيزياء بكثير، وأن الامتحان كان فقط به بعض الجزئيات البسيطة الصعبة المتعلقة بالكيمياء العضوية، وأن أقصى صعوبة فى الامتحان تمثلت فى السؤال الأخير وجزئية المسائل.
وأكدوا أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، معلقون:"اللى مذاكر هينجح".
جدير بالذكر، أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.
كما أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)،
بينما ادى طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).
وقامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا.