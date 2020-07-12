طلاب الثانوية العامة بمدرسة قصر الدوبارة: امتحان الكيمياء فى مستوى الطالب المتوسط

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحانتى الكيمياء و الجغرفيا بعد امتحان دام لثلاث ساعات.









ورصدت صدى البلد آراء طلاب مدرسة قصر الدوبارة بالقصر العينى بالقاهرة بامتحان مادة الكيمياء .













وجاءت آراء بعض الطلاب بان الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط وأسهل من امتحان الفيزياء بكثير، وأن الامتحان كان فقط به بعض الجزئيات البسيطة الصعبة المتعلقة بالكيمياء العضوية، وأ ن أقصى صعوبة فى الامتحان تمثلت فى السؤال الأخير وجزئية المسائل.









وأكدوا أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، معلقون:"اللى مذاكر هينجح".









جدير بالذكر، أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) و الجغرافيا للشعبة الأدبية.





كما أدى اليوم طلاب الثانوية العامة الدارسين في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)،

بينما ادى طلاب الثانوية العامة ( بمدارس المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية(ورقة أولي)، و (ورقة ثانية).



