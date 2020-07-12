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أخبار البلد

لإنجاح امتحانات الدبلومات الفنية .. نقابة المعلمين تشدد على ضرورة تضافر الجهود

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس مجلس إدارة نادي المعلمين بالجيزة ، على ضرورة تعقيم وتطهير استراحات المعلمين المنتدبين للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية التي تنطلق عقب امتحانات الثانوية العامة ، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة ذهابًا وإيابًا لمقار اللجان ، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وجاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مناقشة الاستعدادات لامتحانات الدبلومات الفنية ، في نادي المعلمين بالجيزة ، بحضور سعيد إسماعيل نقيب المعلمين بوسط الجيزة ، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بالمحافظة . 

وشدد أمين عام نقابة المعلمين ، على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح اختبارات التعليم الفني مثلما حدث في امتحانات الثانوية العامة ، مشيرًا إلى أن المعلمين هم الجنود الحقيقيون في تلك المعركة كونهم يضحون بأنفسهم من أجل نجاح منظومة التعليم في مصر في ظل وباء كورونا . 

وأعرب "عبدالله" عن شكره للجهات الداعمة للنقابات الفرعية بالجيزة في عمليات التعقيم والتجهيز والتنظيم بالمدارس منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها . 

وشدد على ضرورة تمثيل المعلمين في مجالس النواب والشيوخ والمحليات ، والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية الثلاث ، مضيفًا أن هناك عدة مشكلات مطروحة على القيادات النقابية وجاري العمل على حلها. 

وأضاف سعيد إسماعيل نقيب المعلمين بوسط الجيزة ، أن المعلم هو حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية كونه العنصر الفاعل في الفصول وأعمال المراقبة والتصحيح والكنترول ، مطالبًا كافة الجهات المعنية بضرورة تحسين أحوال المعلم الأدبية والمادية. 

ومن جانبه، أوضح عصام صلاح نقيب المعلمين بغرب الجيزة، أن هناك غرفة عمليات بنادي المعلمين بالجيزة لتلقي الشكاوى والملاحظات أثناء سير الامتحانات وتتحرك سريعًا لحلها، مؤكدًا أن العمل سيسير على قدم وساق وبنفس الروح والقوة أثناء امتحانات الدبلومات الفنية . 

وأشار حنفي محمود نقيب المعلمين بشمال الجيزة ، الى أن منظومة العمل النقابي بالجيزة تسير بخطى ثابتة ، وأن هناك تعليمات مشددة للجميع باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد ، مضيفًا هناك جهود مكثفة لإكتمال امتحانات الدبلومات الفنية بنجاح.
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