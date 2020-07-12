كوكتيل تزوير.. حبس متهم يزور محررات وشهادات علمية

امرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس عاطل ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية.





كما وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس قيام عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون – له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في تزوير المستندات الحكومية والشهادات التعليمية.





عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته مجموعة من الشهادات منسوب صدورها لجهات "نقابية، تعليمية، تدريبية" جميعها مزورة – 3 هواتف محمولة.





وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.





وتم بإرشاده ضبط (2 جهاز إسكانر – 2 جهاز "لاب توب" – وحدة تخزين بيانات "فلاشة" تحتوى على نماذج شهادات ومحررات مصطنعة – مجموعة من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة جميعهم مصطنعين)، و(مجموعة من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – دفتر إيصالات إستلام مبالغ مالية "جميعها مزورة").





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.