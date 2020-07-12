أورمان الشرقية تدعيم مستشفى الحسينية المركزي بجهاز غسيل كلوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والمرضى وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات المعيشية والصحية والعلاجية لهم وكذلك الوصول بالخدمات للمناطق البعيدة والمحرومة.





أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والتي إستهدفت تقديم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل والمرضى، وكذلك المتضررين من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس.





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وأضاف محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تماشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تحقيق العدالة الإجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الإحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية والمرضى.





وأشار الى أن جمعية الأورمان قامت بتدعيم مستشفى الحسينية المركزي بجهاز غسيل كلوي جديد ليساهم فى زيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفى والقضاء من قوائم الانتظار ولضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى لرفع العبء عن كاهلهم وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.