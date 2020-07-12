محافظ الغربية يتابع أعمال الإنشاءات بمجزر حصة شبشير "نصف الآلى".. صور

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الإنشاءات الجارية بمجزر حصة شبشير "نصف الآلى"، بحضور الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى، وحسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وابراهيم فايد نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.

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وأشار محافظ الغربية إلى أنه من المقرر الانتهاء من المجزر وافتتاحه بنهاية العام الجاري وفقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

كما أوضح أن تكلفة المجزر تقدر بـ 40 مليون جنيه ويقع على مساحة 30 قيراطا بواقع 2 عنبر للذبح، ويخدم أهالى مركزى طنطا والمحلة الكبرى ويستوعب أكثر من 1680 رأسا يوميا.





وكان محافظ الغربية تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة حال أداء الطلاب مادتي الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب معهد المكفوفين بطنطا، ومقاييس المفاهيم (الفيزياء) لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بواقع 121 لجنة بنطاق المحافظة.