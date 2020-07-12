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سيارات

ارتفاع نسب مبيعات بورشه لتعلن التعافى من كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تأثرت جميع قطاعات الصناعة حول العالم بالوباء العالمى فيروس كورونا المستجد كوفيج -19 ، ومن بينها بالطبع قطاع السيارات الذي شهد هبوط حاد فى نسب مبيعاته.


ولكن بعد فترة من إعلان التعايش مع الوباء العالمي فيروس كورونا حول العالم، حاولت شركات السيارات استغلال هذه الفترة وإعادة ارتفاع نسب مبيعاتها مرة أخرى للتعافى من الآثار المترتبة عليهم، وبالفعل بدأت صانعة السيارات الألمانية بالنجاة من الأزمة بشكل جيد للغاية.


وبالفعل بدأت شركة بورشه فى التعافى من آثار فيروس كورونا المدمر، حيث إنها كانت تعمل بجد أثناء فترة الإغلاق، وقامت بمد ضمانات عملائها، كما سمحت للمشترين بتأجيل المدفوعات ومساعدة الوكلاء في إنشاء خدمات التوصيل للمنازل.


وقال رئيس بورشه أمريكا الشمالية، كلاوس زيلمر، إن انخفاض أسعار النفط الذي تزامن مع انتشار فيروس كورونا يمكن أن يكون له تأثير على معدلات شراء السيارات الكهربائية، ومع ذلك، فهو لا يتوقع أن تتأثر مبيعات تايكان بهذا الأمر.


وتابع زيلمر حديثه " أعتقد أنه بشكل عام، فإن السبب المتمثل في أنه من الأرخص ملء سيارتك الكهربائية بالكهرباء بدلًا من ملء سيارتك التقليدية بالبنزين قد انتهى، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى تدفع الناس لشراء سيارة كهربائية، فالعملاء الذين يحركهم السعر سيتوقفون عن شراء السيارات الكهربائية مؤخرًا، لكن بالنسبة لبورشه، فإن هذا ليس هو السبب الأساسي لعملائها.


وأضاف زيلمر " انه في الواقع نحن نقدم ثلاث سنوات من الشحن المجاني في أي محطة Electrify America في الولايات المتحدة إذا قمت بشراء تايكان، لذا لن يؤثر ذلك الأمر على مبيعات تايكان، لكن الطلب الكلي على السيارات الكهربائية سيتراجع بالتأكيد".


وخلال أزمة كورونا تراجعت مبيعات بورشه بأمريكا بنسبة 45.8% في أبريل 2020، إلا أنها تعافت بشكل سريع، ففي يونيو انخفضت المبيعات بنسبة 3.1% فقط مقارنة بنفس الشهر في 2019، ولكن مبيعات 911 في الولايات المتحدة قفزت بنسبة 30% خلال الربع الثاني من 2020، وذلك بفضل الاهتمام الذي حصل عليه الجيل الجديد 992 من الطراز.

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