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السيسى لمحافظ القاهرة: أنت محظوظ.. وعبد العال يرد: توجيهات سيادتك.. فيديو

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:32 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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آيات أحمد
تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه اليوم، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات، إلى قرار وقف تراخيص البناء.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعد توضيحه لعدد من المخالفات في الإقليم، قائلا: "إنت محظوظ إنك في القاهرة".


ورد "عبد العال"، في كلمته بافتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات اليوم، الأحد: "متشكرين.. توجيهات سيادتك كلها".


ووجه الرئيس السيسي حديثه للمخالفين، قائلًا: "هتدفعوا كويس للتعويض علشان أقدر أصلح مش عشان أنا متغاظ من حاجة، هاخد تعويض مظبوط علشان أصلح اللي انتوا عملتوه"، لافتًا إلى أنه أصدر قرار وقف تراخيص البناء لأن الأمر أمن قومى ومصلحة وطنية، مضيفًا: "كنا بناخد الناس بالراحة عشان يستوعبوا إننا فى خطر حقيقى علينا".


وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بافتتاح مشروع الأسمرات: "دماغى في الموضوع دا أوى والرخصة يجب تنفيذ الأحكام عليها لوضع مواصفات معينة للبناء وفقًا للترخيصات"، مؤكدًا أن إيقاف الرخص الهدف منه ليس ضد مصلحة الناس.


وأشار إلى أن قرار إيقاف التراخيص البناء من أجل مراجعة الكثافات السكانية والقرار تأخر أكثر من 20 عامًا، منوهًا إلى أنه سيتم إصدار تراخيص ولكن ليس مثل الأول.


وتابع الرئيس السيسى: "كلنا موجودين المحافظة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية وحقك إن محدش يغتصب أرض بلدك وانت بتتفرج عليه وسنتصدى للعشوائيات".
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