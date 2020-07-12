AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنة زوجها علاء عابد على رجل أعمال

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بخطوبة ابنة زوجها علاء عابد وقراءة فاتحتها على رجل الأعمال محمد العدوي في جو عائلي حضره والدا العريس والعروسة.

ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء قراءة الفاتحة وتبادل الأسرة التهانى.

يشار إلى أن الإعلامية بسمة وهبة، كانت عبرت قبل أيام عن اشتياقها لابنها الذى يعيش حاليا فى المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بين البلدين نتيجة تفشى فيروس كورونا فى العالم، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "وحشتنى يا إبنى يا عمرى يا رب اشوفك قريب يا عزوز يا رب الطيران من عندك وعندى يفتح لآخدك ف حضنى واريح قلبى من الوجع شويه .. يا رب هونها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. إصابة مذيعة CBC بفيروس كورونا.. ظهور نادر لوالد محمد رمضان.. وخطوبة ابنة بهاء الدين محمد

عايزة أخدك فى حضنى .. بسمة وهبة توجه رسالة مؤثرة لابنها بسبب كورونا

تامر حسني يظهر في كواليس مسسلسل "طلقتك نفسي".. تفاصيل

بسمة وهبة تعلن عن مفاجأة لـ عم عاطف أقدم شيال في مصر

ترشيحاتنا

محمد فضل يكشف موقف الجبلاية من استضافة نهائيات دوري أبطال أفريقيا

لأول مرة .. شقيقات أحمد زكى يقاضين رامى عز الدين بسبب الميراث

فيديو جراف .. كاف يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن

استمرار محاولات السيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان.. فيديو وصور

بعد اعترافها بخيانة ويل سميث.. معلومات عن جادا بينكيت

إصابة الفنانة الهندية آيشواريا راي وابنتها بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

توم هانكس وزوجته يصلان اليونان من أجل الاحتفال بعيد ميلاده.. صور

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة البلغم