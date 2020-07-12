بسمة وهبة تحتفل بخطوبة ابنة زوجها علاء عابد على رجل أعمال

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بخطوبة ابنة زوجها علاء عابد وقراءة فاتحتها على رجل الأعمال محمد العدوي في جو عائلي حضره والدا العريس والعروسة.





ونشرت بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء قراءة الفاتحة وتبادل الأسرة التهانى.





يشار إلى أن الإعلامية بسمة وهبة، كانت عبرت قبل أيام عن اشتياقها لابنها الذى يعيش حاليا فى المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بين البلدين نتيجة تفشى فيروس كورونا فى العالم، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "وحشتنى يا إبنى يا عمرى يا رب اشوفك قريب يا عزوز يا رب الطيران من عندك وعندى يفتح لآخدك ف حضنى واريح قلبى من الوجع شويه .. يا رب هونها".