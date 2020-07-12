بسعة 500 جهاز كمبيوتر.. تجهيز أربع قاعات للاختبارات الإليكترونية بـ بيطرى القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن إنهاء كلية الطب البيطري استعداداتها بتجهيز 4 قاعات للاختبارات الاليكترونية بسعة 500 جهاز لكل قاعة مجهزة بما يقرب من 150 جهازًا. إنهاءللاختبارات





وقالت إن هذه التجهيزات تأتى تنفيذًا للخطة التي تنتهجها الجامعة نحو إجراء الاختبارات الالكترونية بالكليات والتي بدأت بالفعل بالقطاع الطبي علي مستوي الجامعات المصرية.





جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة اليوم الأحد لمقر الجامعة القديمة والجديدة بهدف متابعة حسن سير العملية الامتحانية وتفقد العمل بالمنشآت التي يتم رفع كفاءتها بالجامعة القديمة.





وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المنشآت والمبانى داخل مقر الجامعة القديمة، وذلك لخدمة العملية التعليمية، وزيادة البنية التحتية من مدرجات وقاعات تدريس ومعامل.





وتفقدت الدكتورة ماجدة هجرس المبني القديم لكلية التربية للبدء في عملية رفع كفاءته وتأهيله وذلك لدعم الخدمات التعليمية بالجامعة.





كما وأعلنت رئيس الجامعة عن بدء العمل في رفع كفاءة المبني المخصص لمعهد الدراسات الآفروآسيوى والذي يحتوى علي أربع طوابق، بالإضافة إلي مكتبة كبيرة والغرف المخصصة لعميد المعهد ووكلائه مشددة علي سرعة الانتهاء من العمل بالمباني بأقصى سرعة ممكن حتي تكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد رافق رئيس الجامعة بجولتها بالمنشآت الجديدة المهندسة هبه امام مدير عام الإدارة الهندسية.





وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس جولتها بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية واستقبلها الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية والذي أكد أن ٥٣ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم حيث يؤدي ٧ طلاب الامتحانات بدبلومة قسم تربية رياضية وعلوم الحركة أما عن ماجستير المستوي الاول فيؤدي ١٩ طالبًا بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة و٩ طلاب بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية و ١٥ طالبًا بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية اما ماجستير المستوي الثانى فيؤدى طالبين بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية وطالب بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة.





وأشار الدكتور ماجد العزازي الي أن الامتحانات النظرية لطلاب الفرق النهائية بالكلية تنتهي ٢٠ يوليو الحالي علي ان تبدأ الامتحانات العملية من ٢٥ إلى ٢٩ يوليو الحالي.





وواصلت رئيس الجامعة جولتها بتفقد لجان الاستزراع السمكي حيث استقبلها الدكتور محمد التابعي عميد المعهد والذي يؤدي به الإمتحانات ٩ طلاب.





وانهت الدكتورة ماجدة هجرس جولتها بالجامعة القديمة بتفقد لجان الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية يرافقها الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية حيث يؤدي الطلاب امتحانات التخلفات علي فترتين.





وتوجهت الدكتورة ماجدة هجرس بعدها الي كلية الحاسبات والمعلومات حيث يؤدي ١٦٧ طالباً الامتحانات داخل ١٣ لجنة بمادتي نظم ورؤية الحاسب ومادة قواعد البيانات الموزعة، واستقبلتها بالحاسبات الدكتورة غادة الطويل والتي أكدت ان الامتحانات بالكلية تنتهي يوم الأربعاء القادم الموافق ١٥ يوليو علي ان تبدأ الامتحانات العملية من ٨ الي ١٣ أغسطس القادم.





وانهت رئيس الجامعة جولتها بزيارة كلية الطب البيطري حيث استقبلتها الدكتورة داليا منصور عميد الكلية والتي أوضحت أن ٩٨ طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات حيث اشارت الدكتورة داليا منصور ان الامتحانات مستمرة حتي ٢٢ يوليو الحالي علي ان تبدأ مراجعة الجزء العملي من ٢٩ يوليو وحتي ٩ أغسطس القادم وذلك استعدادا لبدء الامتحانات العملية من ١٢ الي ٣٠ اغسطس.





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